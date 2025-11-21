Nová pravidla jednoznačně zakazují symboly, jako jsou hákové kříže, oprátky či jakékoli jiné insignie používané nenávistnými skupinami. Předchozí návrh, o kterém informoval jeden z amerických deníků, tyto symboly označoval jen jako potenciálně rozdělující, což vyvolalo pobouření zákonodárců i organizací na ochranu lidských práv.
Vedení pobřežní stráže tvrdí, že zákaz těchto symbolů nikdy nepozbyl platnosti, a nová politika má předejít dezinformacím a sjednotit postup s novými směrnicemi Pentagonu.
Zdroj: The Associated Press (USA)