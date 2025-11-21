natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americká pobřežní stráž zpřísnila pravidla: hákové kříže a oprátky jsou nově výslovně zakázané

    21. listopadu 2025  10:47
    Americká pobřežní stráž po kritice zpřísnila politiku týkající se zobrazování nenávistných symbolů.  

    ilustrační foto. | foto: Forsvaret

    Nová pravidla jednoznačně zakazují symboly, jako jsou hákové kříže, oprátky či jakékoli jiné insignie používané nenávistnými skupinami. Předchozí návrh, o kterém informoval jeden z amerických deníků, tyto symboly označoval jen jako potenciálně rozdělující, což vyvolalo pobouření zákonodárců i organizací na ochranu lidských práv.

    Vedení pobřežní stráže tvrdí, že zákaz těchto symbolů nikdy nepozbyl platnosti, a nová politika má předejít dezinformacím a sjednotit postup s novými směrnicemi Pentagonu.

    Zdroj: The Associated Press (USA)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media