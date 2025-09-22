Český prezident Petr Pavel varoval, že porušení výrazně zvyšují napětí v Evropě: „Musíme reagovat adekvátně, včetně možnosti sestřelu ruských letadel… To, co se v posledních dnech stalo v Polsku a Estonsku a co se děje na Ukrajině už čtyři roky, se týká nás všech. Pokud se nedržíme pohromadě, dřív nebo později se to stane i nám,“ řekl. Estonští politici volají po uzavření hranic a lepší koordinaci s Lotyšskem, Litvou a Polskem. Šéf parlamentního výboru pro zahraničí navázal na precedens z roku 2015, kdy Turecko sestřelilo ruský Su-24, a naznačil, že podobná odpověď by v případě opakovaného narušení mohla přijít i nad Baltem.
Zdroj: TPV World(Polsko)