    22. září 2025  16:07
    Estonsko, Česká republika a Litva vyzvaly Severoatlantickou alianci k razantnější odpovědi na opakovaná porušování vzdušného prostoru, včetně možnosti sestřelu ruských strojů, které vniknou za alianční hranice. Výzvy přicházejí po sérii incidentů na východním křídle – před týdnem se do Polska dostalo téměř dvacet ruských bezpilotních letounů a v pátek tři ruská vojenská letadla vstoupila do estonského vzdušného prostoru na dvanáct minut. Tallinn označil incident za bezprecedentně drzý a požádal o konzultace podle článku 4 Severoatlantické smlouvy.  

    Ruský strategický bombardér Tu-160 a bojový stroj letoun Su-35 nad Baltem | foto: Ilmavoimat

    Český prezident Petr Pavel varoval, že porušení výrazně zvyšují napětí v Evropě: „Musíme reagovat adekvátně, včetně možnosti sestřelu ruských letadel… To, co se v posledních dnech stalo v Polsku a Estonsku a co se děje na Ukrajině už čtyři roky, se týká nás všech. Pokud se nedržíme pohromadě, dřív nebo později se to stane i nám,“ řekl. Estonští politici volají po uzavření hranic a lepší koordinaci s Lotyšskem, Litvou a Polskem. Šéf parlamentního výboru pro zahraničí navázal na precedens z roku 2015, kdy Turecko sestřelilo ruský Su-24, a naznačil, že podobná odpověď by v případě opakovaného narušení mohla přijít i nad Baltem.

    Zdroj: TPV World(Polsko)

    vst; natoaktual.cz

