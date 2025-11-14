Souprava, kterou zakoupily Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko a Švédsko, bude dodána z USA v rámci iniciativy Severoatlantické aliance s názvem Seznam prioritních ukrajinských požadavků (PURL).
„Naši severští a pobaltští spojenci navyšují financování dalšího balíčku kritického vojenského vybavení pro Ukrajinu,“ uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte. „Toto vybavení je nesmírně důležité zejména nyní, když Ukrajina vstupuje do zimních měsíců. Dodávky prostřednictvím PURL již na Ukrajinu proudí a spojenci NATO budou i nadále poskytovat klíčové vybavení a zásoby.“
Podle nových dat o západní vojenské pomoci Ukrajině se objem podpory v červenci a srpnu snížil o 43 % ve srovnání s první polovinou roku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen mezitím oznámila, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 6 miliard eur a přislíbila další finanční podporu.
Zdroj: Euronews (Francie)