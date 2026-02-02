Jednání se uskutečnilo v době, kdy Estonsko završuje své předsednictví v baltské obranné spolupráci, a kromě mobility se věnovalo i společným akvizicím a dalšímu rozvoji Baltic Defence Line (pobaltské obranné linie). Podle estonského ministra obrany Hanno Pevkura má iniciativa harmonizovat mírové hraniční a dopravní postupy a přispět k dlouhodobému cíli standardizovaného rámce v celé Evropě.
Ministři zdůraznili, že rychlý pohyb spojeneckých sil je klíčový pro odstrašení a reakci na bezpečnostní hrozby. „Synchronizací našich sil nejen posilujeme hranici NATO, ale také vytváříme trvalý základ stability pro celou Evropu,“ řekl lotyšský ministr Andris Sprūds.
„Znamená to, že v případě potřeby se litevská vojenská technika může volně přesunout k obraně Rigy, estonské dělostřelectvo může podpořit Vilnius, lotyšské síly mohou poskytnout podporu Tallinnu a naopak, přičemž schopnosti jednotlivých států se budou vzájemně plynule doplňovat,“ uvedl litevský ministr Robertas Kaunas. Podle ministrů má tento krok posílit ochranu východního křídla Severoatlantické aliance a přiblížit vizi vojenského schengenu v Evropě.
Zdroj: Defence Industry Europe (Belgie)