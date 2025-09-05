natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO cvičením v Baltském moři ukazuje připravenost bránit Pobaltí

    5. září 2025  17:58
    Severoatlantická aliance pořádá cvičení Quadriga 2025. Jde o jedno z největších cvičení v regionu za poslední roky.  

    ilustrační foto. | foto: Jana Samcová, 25.plrp

    Účastní se ho osm tisíc vojáků ze 14 spojeneckých zemí, dále 40 lodí, 20 letadel a přes 1 800 vozidel. Cílem cvičení je prověřit zásobovací trasy, koordinaci na moři a rychlý přesun vojáků a techniky přes hranice, přičemž jde hlavně o obranu pobaltských států proti možnému ruskému tlaku.

    Podle německého velitele pozemních sil generála Carstena Breuera cvičení odráží závazek NATO k odstrašení, nikoli eskalaci.

    „Hrozba zůstává stejná, jak hybridní, tak konvenční,“ řekl Breuer s tím, že ruské ambice přesahují hranice Ukrajiny. „Jako ozbrojené síly se na to musíme připravit,“ dodal. Alianční cvičení probíhá současně s ruskými a běloruskými přípravami na vlastní cvičení Zapad.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    natoaktual.cz

