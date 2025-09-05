Účastní se ho osm tisíc vojáků ze 14 spojeneckých zemí, dále 40 lodí, 20 letadel a přes 1 800 vozidel. Cílem cvičení je prověřit zásobovací trasy, koordinaci na moři a rychlý přesun vojáků a techniky přes hranice, přičemž jde hlavně o obranu pobaltských států proti možnému ruskému tlaku.
Podle německého velitele pozemních sil generála Carstena Breuera cvičení odráží závazek NATO k odstrašení, nikoli eskalaci.
„Hrozba zůstává stejná, jak hybridní, tak konvenční,“ řekl Breuer s tím, že ruské ambice přesahují hranice Ukrajiny. „Jako ozbrojené síly se na to musíme připravit,“ dodal. Alianční cvičení probíhá současně s ruskými a běloruskými přípravami na vlastní cvičení Zapad.
Zdroj: TVP World (Polsko)