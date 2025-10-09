natoaktual.cz

    Po vpádu dronů zasáhla Polsko vlna dezinformací

    Po vpádu dronů zasáhla Polsko vlna dezinformací

    9. října 2025  16:13
    Polsko se minulý měsíc stalo terčem bezprecedentního a koordinovaného dezinformačního útoku poté, co ruské drony narušily jeho vzdušný prostor. Uvedli to experti na kybernetickou bezpečnost, podle nichž se kampaň snažila z incidentu obvinit Ukrajinu a NATO.  

    Zneškodněný ruský dron Gerbera na poli u polského Mnizskowa (10. září 2025) | foto: @Osinttechnical

    V noci z 10. na 11. září proniklo do polského vzdušného prostoru přibližně dvacet ruských dronů, což přimělo alianční letouny NATO k okamžitému zásahu a sestřelení části z nich.
    Podle analytiků kybernetické bezpečnosti, následovala po tomto narušení koordinovaná a rozsáhlá dezinformační vlna. Ta byla šířena především ruskými a běloruskými účty na sociálních sítích, které se snažily svalit vinu za incident na Ukrajinu nebo NATO.

    „Během té noci jsme analyzovali přibližně 200 000 zmínek – statusů, zpráv a komentářů – šířících ruský narativ, tedy zhruba 200 až 300 zmínek za minutu,“ uvedl Michał Fedorowicz, prezident kolektivu Res Futura, který se specializuje na analýzu sociálních médií a jejich dopadu na veřejné mínění. Podle Fedorowicze byly příspěvky pečlivě připravené a často popisovaly incident jako ukrajinskou provokaci, jejímž cílem mělo být zatáhnout Polsko do války. Fedorowicz dodal, že cílem této dezinformační kampaně bylo zaplavit digitální prostor různými teoriemi a vyvolat informační chaos, aby lidé přestali rozlišovat mezi pravdou a lží.

    Zdroj: Telewizja Polska (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

