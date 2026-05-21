Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Spojenci NATO žádají USA o jasný plán stahování vojáků z Evropy

    21. května 2026  16:23
    Estonsko vyzvalo Spojené státy americké k lepší koordinaci jejich plánovaného snižování vojenské přítomnosti v Evropě se spojenci v Severoatlantické alianci.  

    Americké jednotky na cvičení Defender Europe v Polsku | foto: MON

    Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl, že nečekaná oznámení o omezení počtu amerických jednotek v Německu a Polsku vyvolávají obavy z oslabení odstrašení vůči Rusku. Evropské státy chtějí od amerického ministra zahraničí Marca Rubia získat jasný harmonogram změn během jednání ministrů zahraničí NATO ve švédském Helsingborgu.

    Pentagon minulý týden zrušil plánované vyslání 4 000 amerických vojáků do Polska a dříve oznámil stažení 5 000 vojáků z Německa. Zároveň padlo rozhodnutí neumisťovat v Německu jednotku vybavenou střelami Tomahawk. Podle evropských představitelů by tyto kroky mohly vytvořit mezery ve schopnostech Aliance, zejména v oblasti protivzdušné obrany, raket dlouhého doletu a zpravodajských systémů.

    Jeden z diplomatů v NATO poukázal na to, že změny jsou často nepředvídatelné a přicházejí často jako překvapení, zatímco stažení z Německa je prezentováno jako trest. Estonsko také očekává informace o dodávkách amerických zbraňových systémů jako Himars, jejichž dodání bylo zpožděno kvůli válce v Íránu.

    Zdroj: The Financial Times (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

