    Pistorius kritizuje mírové plány von der Leyen pro Ukrajinu

    2. září 2025  21:41
    Německý ministr obrany Boris Pistorius ostře odmítl náznaky předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen o existenci „docela přesných plánů“ na rozmístění evropských sil, které by dohlížely na dodržování příměří na Ukrajině.  

    Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen | foto: @EU_Commission

     Von der Leyen ve svém rozhovoru pro deník Financial Times naznačila, že mnohonárodní jednotky podporované Spojenými státy by mohly být nasazeny ve formě desetitisíců vojáků jako součást možných poválečných záruk na ochranu Ukrajiny před další ruskou invazí.

    V pondělí však její komentáře vyvolaly chladnou reakci Německa, které je podle počtu vojáků třetí největší ozbrojenou silou Evropské unie. „EU nemá vůbec žádnou pravomoc k rozmístění vojsk na Ukrajině,“ řekl Pistorius.

    Jeho postoj podpořil i německý kancléř Friedrich Merz, který v neděli zdůraznil, že v tuto chvíli nikdo nemluví o pozemních jednotkách na Ukrajině. Podle něj by jakákoli veřejná debata o nasazení vojsk a konkrétních bezpečnostních zárukách mohla připadat v úvahu až poté, co by Rusko přijalo závazek k příměří.

    Zdroj: Euractiv(Belgie)

    natoaktual.cz

