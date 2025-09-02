Von der Leyen ve svém rozhovoru pro deník Financial Times naznačila, že mnohonárodní jednotky podporované Spojenými státy by mohly být nasazeny ve formě desetitisíců vojáků jako součást možných poválečných záruk na ochranu Ukrajiny před další ruskou invazí.
V pondělí však její komentáře vyvolaly chladnou reakci Německa, které je podle počtu vojáků třetí největší ozbrojenou silou Evropské unie. „EU nemá vůbec žádnou pravomoc k rozmístění vojsk na Ukrajině,“ řekl Pistorius.
Jeho postoj podpořil i německý kancléř Friedrich Merz, který v neděli zdůraznil, že v tuto chvíli nikdo nemluví o pozemních jednotkách na Ukrajině. Podle něj by jakákoli veřejná debata o nasazení vojsk a konkrétních bezpečnostních zárukách mohla připadat v úvahu až poté, co by Rusko přijalo závazek k příměří.
Zdroj: Euractiv(Belgie)