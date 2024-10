Projektový návrh na nákup raket Taurus je uveden v podkladech ministerstva obrany pro rozpočet státu na rok 2025, ale pouze jako možnost.

Podle návrhu ministerstva by bylo vhodné pořídit 600 raket Taurus Neo za 2,1 miliard eur. K zahájení projektu by ministerstvo obrany potřebovalo v roce 2025 zhruba 350 milionů eur, přičemž většina nákladů na tyto zbraně by se hradila až od roku 2029.

Bundeswehr v současnosti disponuje přibližně 600 staršími raketami Taurus, které jsou určeny k útokům hluboko za nepřátelskými liniemi a prochází rozsáhlou modernizací. Ukrajina již několikrát požádala o dodání německých řízených střel Taurus, ale kancléř Olaf Scholz tento požadavek opakovaně odmítl.

Zdroj: Der Spiegel (Německo)