Současný model je založen na dobrovolném principu, avšak Pistorius dodal: „Pokud nastane chvíle, kdy budeme mít k dispozici více kapacity než dobrovolných přihlášek, pak se můžeme rozhodnout učinit službu povinnou.“ Zákon, který by to umožnil, by podle něj mohl vstoupit v platnost už 1. ledna 2026.

Německo, jakožto člen Severoatlantické aliance, se snaží posílit své vojenské kapacity v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Bundeswehr podle dostupných údajů potřebuje v příštích letech navýšit počet vojáků o sto tisíc, aby splnil závazky vůči NATO.

Podporu náboru vyjádřil také velitel Vnitřní bezpečnostní divize Andreas Henne: „Vydali jsme se správnou cestou, ale nyní musíme zrychlit tempo.“ Němečtí konzervativci, kteří jsou také součástí vládní koalice, signalizovali otevřenost vůči obnovení branné povinnosti. Německo zrušilo povinnou vojenskou službu v roce 2011.

Zdroj: Reuters (USA)