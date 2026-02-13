natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německý ministr obrany: jaderný deštník NATO je nadále nenahraditelným

    13. února 2026  15:19
    Německý ministr obrany Boris Pistorius odmítl debaty o vytvoření evropského jaderného odstrašení a zdůraznil, že jaderný deštník Severoatlantické aliance zůstává nadále nenahraditelným.  

    Německý ministr obrany Boris Pistorius | foto: NATO Photos

    Podle něj nová americká strategie národní obrany potvrzuje závazek Spojených států k jadernému odstrašování v Evropě, a to navzdory kritickým výrokům prezidenta Donalda Trumpa směrem k evropským spojencům.

    „Spekulovat lze o čemkoli, ale myslet si, že bychom dokázali nahradit americký jaderný deštník během pěti nebo deseti let, je zbožné přání,“ řekl Pistorius. Zároveň varoval, že podobné úvahy by mohly vyslat nevhodný signál, jak spojencům, tak protivníkům.

    V posledních měsících přitom několik vysoce postavených evropských politiků zpochybnilo, zda lze americkou jadernou garanci – vzhledem k nepředvídatelným postojům Donalda Trumpa – nadále považovat za samozřejmost. Někteří z nich proto vyzývají Evropskou unii k rozvoji vlastních kapacit jaderného odstrašování.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media