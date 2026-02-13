Podle něj nová americká strategie národní obrany potvrzuje závazek Spojených států k jadernému odstrašování v Evropě, a to navzdory kritickým výrokům prezidenta Donalda Trumpa směrem k evropským spojencům.
„Spekulovat lze o čemkoli, ale myslet si, že bychom dokázali nahradit americký jaderný deštník během pěti nebo deseti let, je zbožné přání,“ řekl Pistorius. Zároveň varoval, že podobné úvahy by mohly vyslat nevhodný signál, jak spojencům, tak protivníkům.
V posledních měsících přitom několik vysoce postavených evropských politiků zpochybnilo, zda lze americkou jadernou garanci – vzhledem k nepředvídatelným postojům Donalda Trumpa – nadále považovat za samozřejmost. Někteří z nich proto vyzývají Evropskou unii k rozvoji vlastních kapacit jaderného odstrašování.
Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)