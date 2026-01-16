Návštěva se uskutečnila v době vážné energetické krize způsobené ruskými dronovými a raketovými útoky na ukrajinskou infrastrukturu, které v mrazivých teplotách připravily část obyvatel o elektřinu a vytápění. Ukrajinské úřady proto vyhlásily stav nouze.
Hlavními tématy jednání jsou další rozvoj strategického partnerství, obranná spolupráce a mírové iniciativy. Pavel při příjezdu zdůraznil podporu České republiky ukrajinskému energetickému sektoru a připomněl, že čeští aktéři v zemi působí především jako spojenci. Společně se Zelenským také uctil památku padlých ukrajinských vojáků u památníku v Kyjevě.
Cesta následuje krátce po návštěvě nového českého ministra zahraničí a odehrává se na pozadí rostoucích vnitropolitických sporů v Česku ohledně další podpory Ukrajiny.
Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)