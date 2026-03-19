natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Hegseth je loajálním ministrem obrany Donalda Trumpa

    19. března 2026  16:36
    Americký ministr obrany Pete Hegseth je už delší dobu známý svými neomalenými výroky.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

    Ještě jako komentátor konzervativní televizní stanice Fox News chválil politické instinkty amerického prezidenta Donalda Trumpa, což se Trumpovi i příznivcům jeho hnutí Make America Great Again obzvlášť líbilo. Hegseth se mezitím stal šéfem amerického ministerstva obrany a na Trumpův popud si začal říkat ministr války. O to větší pozornost proto vzbuzují jeho výroky, které se pohybují na hraně mezinárodního práva.

    Začátkem března na tiskové konferenci k válce s Íránem označil pravidla pro nasazení amerických vojáků v operacích za „hloupá“, a zpochybnil tak normy, které mají bránit páchání válečných zločinů. V polovině března pak prohlásil, že v Íránu nebudou mít Američané „žádné slitování pro nepřátele“.

    Podle Jacqueline Hellman, odbornice na mezinárodní právo z Universidad Complutense de Madrid, by takový výrok ve vojenském kontextu mohl znamenat, že by byli zabíjeni i ti, kteří se vzdali. Hellman zároveň upozornila, že podobné prohlášení by mohlo být považováno za válečný zločin, pokud by bylo formulováno jako rozkaz a vedlo by k odpovídajícím krokům ozbrojených sil.

    Není to přitom poprvé, co kritici spojují Hegsetha s možnými válečnými zločiny. Během útoků americké armády na lodě podezřelé z pašeráctví z Venezuely se objevila tvrzení, že Hegseth nařídil, aby údery byly smrtící. To následně vedlo k obviněním, že kontroverzní letecké údery na loď v Karibiku, při nichž zahynuli dva přeživší z prvního útoku, byly provedeny právě na základě tohoto rozkazu. Hegseth však důrazně popřel, že by vydal příkaz k zabití.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media