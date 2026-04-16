    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pentagon připravuje scénáře zásahu na Kubě

    16. dubna 2026  14:02
    Pentagon podle médií připravuje plány pro případnou vojenskou operaci na Kubě, pokud by ji nařídil prezident Donald Trump.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Podle zdrojů vznikají krizové scénáře na základě pokynu z Bílého domu, přestože žádné rozhodnutí o zásahu zatím nepadlo.

    Americké Jižní velitelství existenci konkrétních plánů popřelo a uvedlo, že o nich nemá informace. Dřívější svědectví jeho velitele zároveň uvádělo, že Spojené státy aktivně neplánují převzetí kontroly nad Kubou.

    Trump opakovaně naznačil možnost zásahu a uvedl, že by se USA mohly na Kubu zaměřit po skončení války s Íránem. Současně jeho administrativa vůči ostrovu uplatňuje tvrdá opatření, včetně cel a zásahů proti dodávkám ropy, což prohlubuje ekonomickou krizi země.

    Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel kroky USA kritizuje a zdůrazňuje, že země je připravena se bránit. Podle průzkumů většina Američanů nesouhlasí se současnou zahraniční politikou prezidenta.

    Zdroj: The Independent (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

