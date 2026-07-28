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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pentagon zahájil revizi rozmístění amerických sil v Evropě

    28. července 2026  15:38
    Americké ministerstvo obrany spustilo rozsáhlou revizi rozmístění svých ozbrojených sil v Evropě.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Náměstek ministra obrany Elbridge Colby uvedl, že hlavním cílem je podpořit převzetí větší odpovědnosti evropskými spojenci. Tento krok navazuje na dřívější oznámení šéfa Pentagonu Petea Hegsetha z jednání ministrů obrany v Bruselu a má urychlit transformaci Severoatlantické aliance v rovnocennější spojenectví.

    Plánovaná revize má podpořit vznik efektivnější a dlouhodobě udržitelné alianční struktury. Podle amerických představitelů je záměrem navrátit NATO jeho charakter silné bojové organizace v rámci koncepce označované jako NATO 3.0. Prověrka bude vycházet z aktuálních amerických bezpečnostních a obranných strategií a jejím výsledkem má být soubor variant přizpůsobených současným geopolitickým hrozbám.

    Washington hodlá celou transformaci úzce konzultovat se svými evropskými partnery. Náměstek Colby zdůraznil, že na přípravě možností bude úzce spolupracovat s vrchním velitelem aliančních sil v Evropě Alexusem Grynkewichem i s americkým Kongresem. Posun odpovídá dlouhodobému tlaku prezidenta Donalda Trumpa na spravedlivější rozdělení obranného břemene mezi jednotlivé členy NATO.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    maj; natoaktual.cz

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