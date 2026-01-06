Ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že důvodem je Kellyho vystoupení ve videu demokratických zákonodárců, v němž vojáky vyzývali, aby odmítali nezákonné rozkazy. Pentagon zároveň Kellymu udělil oficiální písemnou důtku a naznačil možnost dalších postihů.
Hegseth v důtce označil Kellyho výroky za vzbouřenecké a tvrdí, že nešlo o obecné právní poučení, nýbrž o konkrétní nabádání k odmítání zákonných vojenských operací, což podle něj podkopává kázeň a pořádek v ozbrojených silách. Důtka rovněž obsahuje varování před možným trestním stíháním, pokud by Kelly v podobném jednání pokračoval. Ministerstvo zvažovalo i tvrdší postupy, včetně stíhání podle vojenského práva.
Kelly krok Pentagonu odmítl jako pokus o zastrašování a obvinil Hegsetha i prezidenta Donalda Trumpa ze snahy umlčet kritiku. K události se vyjádřil i republikánský předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker, který snahu trestat Kellyho označil za nevhodnou. Kellyho původní video vzniklo na pozadí sporů o legalitu amerických úderů proti domnělým pašerákům drog v Karibiku a o nasazování vojáků v amerických městech bez souhlasu guvernérů.
Zdroj: CNN (USA)