    Pentagon chce snížit výsluhy senátorovi Marku Kellymu kvůli videu o „nezákonných rozkazech“

    6. ledna 2026  14:17
    Pentagon zahájil administrativní kroky, jejichž cílem je snížit vojenský důchod senátora Marka Kellyho, bývalého kapitána amerického námořnictva.  

    Senátor Mark Kelly | foto: @CaptMarkKelly

    Ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že důvodem je Kellyho vystoupení ve videu demokratických zákonodárců, v němž vojáky vyzývali, aby odmítali nezákonné rozkazy. Pentagon zároveň Kellymu udělil oficiální písemnou důtku a naznačil možnost dalších postihů.

    Hegseth v důtce označil Kellyho výroky za vzbouřenecké a tvrdí, že nešlo o obecné právní poučení, nýbrž o konkrétní nabádání k odmítání zákonných vojenských operací, což podle něj podkopává kázeň a pořádek v ozbrojených silách. Důtka rovněž obsahuje varování před možným trestním stíháním, pokud by Kelly v podobném jednání pokračoval. Ministerstvo zvažovalo i tvrdší postupy, včetně stíhání podle vojenského práva.

    Kelly krok Pentagonu odmítl jako pokus o zastrašování a obvinil Hegsetha i prezidenta Donalda Trumpa ze snahy umlčet kritiku. K události se vyjádřil i republikánský předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker, který snahu trestat Kellyho označil za nevhodnou. Kellyho původní video vzniklo na pozadí sporů o legalitu amerických úderů proti domnělým pašerákům drog v Karibiku a o nasazování vojáků v amerických městech bez souhlasu guvernérů.

    Zdroj: CNN (USA)

    dkr; natoaktual.cz

