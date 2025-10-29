Tento nečekaný krok zdůrazňuje hloubku dopadu vládní krize na chod ekonomiky i státní správy: ministerstvo obrany je nyní nuceno spoléhat na soukromé prostředky, aby zajistilo platy vojáků.
Hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell potvrdil, že ministerstvo obrany přijalo dar ve výši 130 milionů dolarů podle svého zákonného oprávnění přijímat dary. Uvedl, že tyto prostředky budou využity ke kompenzaci nákladů na platy a benefity příslušníků ozbrojených sil. Pentagon však neuvedl, kdo přesně peníze poskytl, ani jakým způsobem budou konkrétně použity, což vyvolává otázky ohledně transparentnosti a legality celého postupu.
Kongres zatím neschválil zákon o financování, který by zajistil výplaty vojáků během vládního shutdownu. Administrativa už přitom přesunula miliardy dolarů z účtů určených pro výzkum a vývoj, aby mohla udržet alespoň základní chod výplatního systému. Pentagon vyjádřil vděčnost za poskytnutou pomoc, ale čas se krátí – další kolo výplat je splatné v nejbližších dnech a není jasné, co se stane, jakmile dar ve výši 130 milionů dolarů dojde.
