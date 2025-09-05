natoaktual.cz

    Pentagon: dvě venezuelská letadla proletěla poblíž americké námořní lodi

    5. září 2025  17:51
    Podle prohlášení Pentagonu se dvě venezuelská vojenská letadla přiblížila k americké námořní lodi v mezinárodních vodách.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

     Jde o vysoce provokativní krok s cílem narušit protidrogové operace Spojených států amerických.

    „Kartel, který řídí Venezuelu, důrazně varujeme, aby se nepokoušel o další kroky k maření, odrazování nebo zasahování do protidrogových a protiteroristických operací, které provádějí americké ozbrojené síly,“ stálo v prohlášení Pentagonu.

    Incident se odehrál v době, kdy Washington posílil vojenskou přítomnost v Karibiku vysláním čtyř tisíc vojáků v rámci boje proti drogovým kartelům. Zvýšená vojenská přítomnost vyvolala hněv venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, který rovněž oznámil nasazení vojsk a milicí. Trumpova administrativa mezitím zvýšila odměnu za dopadení venezuelského prezidenta na 50 milionů dolarů kvůli obvinění z obchodování s drogami.

    Zdroj: CNN (USA)

    natoaktual.cz

