Jde o vysoce provokativní krok s cílem narušit protidrogové operace Spojených států amerických.
„Kartel, který řídí Venezuelu, důrazně varujeme, aby se nepokoušel o další kroky k maření, odrazování nebo zasahování do protidrogových a protiteroristických operací, které provádějí americké ozbrojené síly,“ stálo v prohlášení Pentagonu.
Incident se odehrál v době, kdy Washington posílil vojenskou přítomnost v Karibiku vysláním čtyř tisíc vojáků v rámci boje proti drogovým kartelům. Zvýšená vojenská přítomnost vyvolala hněv venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, který rovněž oznámil nasazení vojsk a milicí. Trumpova administrativa mezitím zvýšila odměnu za dopadení venezuelského prezidenta na 50 milionů dolarů kvůli obvinění z obchodování s drogami.
Zdroj: CNN (USA)