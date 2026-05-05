Technologie mají být využívány pro jakékoli „zákonné operační účely“ a podle ministerstva obrany urychlí přeměnu armády na sílu založenou na AI. Zapojení více firem má zároveň snížit závislost na jediném dodavateli.
AI platformu ministerstva obrany již využívá více než milion zaměstnanců a výrazně zkrátila dobu plnění některých úkolů. Pentagon uvádí, že přístup k pokročilým technologiím je klíčový pro vojenské schopnosti a plánuje další rozšiřování těchto kapacit.
Do projektu se nezapojila společnost Anthropic, která vyjádřila obavy z možného využití AI pro masový dohled či plně autonomní zbraně. Firma nyní vede právní spor s vládou poté, co byla označena za riziko pro dodavatelský řetězec.
Napětí kolem této otázky otevřelo prostor dalším firmám, které nyní prohlubují spolupráci s armádou. Nové dohody zahrnují nasazení různých AI modelů a rozšíření cloudových služeb, které umožňují jejich využití i v utajovaném prostředí.
Zdroj: BBC (Velká Británie)