    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pentagon chce z americké armády vytvořit průkopníka v užívání AI

    5. května 2026  16:21
    Pentagon oznámil rozšíření využívání umělé inteligence v armádě po uzavření nových smluv s technologickými firmami, včetně Google, OpenAI, Amazon, Microsoft či SpaceX.  

    Umělá inteligence a další převratné technologie změní společnost, bezpečnostní prostředí i podobu konfliktů. Ilustrační snímek | foto: U.S. Marine Corps

    Technologie mají být využívány pro jakékoli „zákonné operační účely“ a podle ministerstva obrany urychlí přeměnu armády na sílu založenou na AI. Zapojení více firem má zároveň snížit závislost na jediném dodavateli.

    AI platformu ministerstva obrany již využívá více než milion zaměstnanců a výrazně zkrátila dobu plnění některých úkolů. Pentagon uvádí, že přístup k pokročilým technologiím je klíčový pro vojenské schopnosti a plánuje další rozšiřování těchto kapacit.

    Do projektu se nezapojila společnost Anthropic, která vyjádřila obavy z možného využití AI pro masový dohled či plně autonomní zbraně. Firma nyní vede právní spor s vládou poté, co byla označena za riziko pro dodavatelský řetězec.

    Napětí kolem této otázky otevřelo prostor dalším firmám, které nyní prohlubují spolupráci s armádou. Nové dohody zahrnují nasazení různých AI modelů a rozšíření cloudových služeb, které umožňují jejich využití i v utajovaném prostředí.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

