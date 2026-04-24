Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Pentagon měl zvažovat pozastavení členství Španělska v NATO

    24. dubna 2026  15:37
    Španělský premiér Pedro Sánchez reagoval na zprávy, podle nichž měl Pentagon zvažovat možnost pozastavení členství Španělska v Severoatlantické alianci.  

    Španělský premiér Pedro Sánchez | foto: @Soc_Intl

    Zdůraznil, že Španělsko je „věrným partnerem“, který plní své závazky vůči Alianci — vždy však, jak dodal, „v rámci mezinárodního práva“.

    Podle agentury Reuters existuje interní e-mail Pentagonu, který nastiňuje možné kroky vůči „obtížným“ spojencům v NATO, kteří nepodporují americké operace ve válce proti Íránu. Mezi zmiňovanými možnostmi mělo být i pozastavení členství Španělska v Alianci nebo přehodnocení postoje Spojených států k britskému nároku na Falklandské ostrovy.

    Americký prezident Donald Trump v posledních týdnech ostře kritizoval spojence za nedostatečnou podporu amerických operací a opakovaně hrozil tvrdými kroky vůči zemím, které podle něj neplní své závazky. Napětí kolem americko-izraelské války proti Íránu podle analytiků a diplomatů prohloubilo pochybnosti o budoucnosti NATO i o spolehlivosti amerických bezpečnostních záruk vůči evropským spojencům.

    Trump už v minulosti opakovaně hrozil, že by Španělsko mohlo být z NATO vyloučeno. Severoatlantická smlouva však žádný mechanismus pro vyloučení členského státu neobsahuje.

    Zdroj: El País (Španělsko)

    aam; natoaktual.cz

