Zdůraznil, že Španělsko je „věrným partnerem“, který plní své závazky vůči Alianci — vždy však, jak dodal, „v rámci mezinárodního práva“.
Podle agentury Reuters existuje interní e-mail Pentagonu, který nastiňuje možné kroky vůči „obtížným“ spojencům v NATO, kteří nepodporují americké operace ve válce proti Íránu. Mezi zmiňovanými možnostmi mělo být i pozastavení členství Španělska v Alianci nebo přehodnocení postoje Spojených států k britskému nároku na Falklandské ostrovy.
Americký prezident Donald Trump v posledních týdnech ostře kritizoval spojence za nedostatečnou podporu amerických operací a opakovaně hrozil tvrdými kroky vůči zemím, které podle něj neplní své závazky. Napětí kolem americko-izraelské války proti Íránu podle analytiků a diplomatů prohloubilo pochybnosti o budoucnosti NATO i o spolehlivosti amerických bezpečnostních záruk vůči evropským spojencům.
Trump už v minulosti opakovaně hrozil, že by Španělsko mohlo být z NATO vyloučeno. Severoatlantická smlouva však žádný mechanismus pro vyloučení členského státu neobsahuje.
Zdroj: El País (Španělsko)