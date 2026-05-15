Podle ministerstva obrany mají nové systémy rozšířit zásoby levnější munice, kterou bude možné vyrábět rychleji a ve větších objemech, aniž by nahradily nejpokročilejší zbraně, které má Pentagon k dispozici. Pentagon zároveň spolupracuje i se společností Castelion na vývoji levnějších hypersonických raket Blackbeard.
Pentagon plánuje od roku 2027 pořizovat tisíce střel ročně. Společnost Anduril například oznámila výrobu nejméně tří tisíc střel Barracuda během tří let a vývoj mobilních kontejnerových odpalovacích systémů. CoAspire zároveň plánuje využití 3D tisku a jednodušší konstrukce ke zrychlení výroby a snížení nákladů.
Zrychlený program souvisí s vysokou spotřebou munice během války s Íránem. Podle odhadů USA v prvních týdnech konfliktu vypálily stovky až více než tisíc střel Tomahawk. Pentagon proto usiluje o levnější zbraně, které umožní zachovat zásoby dražších střel pro náročnější operace a případné budoucí konflikty.
Zdroj: Military.com (USA)