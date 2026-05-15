    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pentagon urychluje nákup levnějších raket

    15. května 2026  22:37
    Pentagon plánuje během několika let nakoupit více než 10 tisíc levnějších střel s plochou dráhou letu, protože válka s Íránem výrazně zatěžuje americké zásoby munice. Ministerstvo obrany uzavřelo rámcové dohody se společnostmi Anduril, CoAspire, Leidos a Zone 5 v rámci programu Low-Cost Containerized Munitions, který má zajistit rychlou výrobu levnějších raket ve velkých počtech.  

    Odpálení střely Tomahawk z ponorky USS Florida (SSBN 728) v roce 2003 | foto: US NAVY

    Podle ministerstva obrany mají nové systémy rozšířit zásoby levnější munice, kterou bude možné vyrábět rychleji a ve větších objemech, aniž by nahradily nejpokročilejší zbraně, které má Pentagon k dispozici. Pentagon zároveň spolupracuje i se společností Castelion na vývoji levnějších hypersonických raket Blackbeard.

    Pentagon plánuje od roku 2027 pořizovat tisíce střel ročně. Společnost Anduril například oznámila výrobu nejméně tří tisíc střel Barracuda během tří let a vývoj mobilních kontejnerových odpalovacích systémů. CoAspire zároveň plánuje využití 3D tisku a jednodušší konstrukce ke zrychlení výroby a snížení nákladů.

    Zrychlený program souvisí s vysokou spotřebou munice během války s Íránem. Podle odhadů USA v prvních týdnech konfliktu vypálily stovky až více než tisíc střel Tomahawk. Pentagon proto usiluje o levnější zbraně, které umožní zachovat zásoby dražších střel pro náročnější operace a případné budoucí konflikty.

    Zdroj: Military.com (USA)

    dkr; natoaktual.cz

