Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Obavy v Pentagonu po personálních čistkách ministra obrany

    5. května 2026  16:19
    Po návratu Donalda Trumpa do úřadu došlo v Pentagonu k rozsáhlým personálním změnám, které podle insiderů narušily soudržnost a důvěryhodnost nejvyššího vojenského vedení.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

    Ministr obrany Pete Hegseth odvolal či donutil k odchodu 24 generálů a vysokých důstojníků, často bez uvedení důvodu. Mezi nimi byli i vysoce hodnocení velitelé, například bývalý předseda sboru náčelníků štábů CQ Brown nebo náčelník štábu armády Randy George.

    Zásahy se disproporčně výrazně dotkly žen a příslušníků menšin a jsou spojovány s kritikou programů diverzity. Hegseth tvrdí, že cílem je změna směřování armády, nikoli výběr podle rasy či pohlaví. Novým předsedou sboru náčelníků štábů se stal Dan Caine, jehož jmenování vyvolalo pochybnosti o jeho zkušenostech.

    Podle svědectví zaměstnanců je Hegseth v rámci Pentagonu stále izolovanější a opírá se o úzký okruh spolupracovníků, včetně rodinných příslušníků. Každodenní chod ministerstva přitom z velké části řídí jeho zástupce, miliardář a majitel investiční firmy Steve Feinberg. Kritici varují, že atmosféra strachu a nejistoty může narušit soudržnost velení a omezit schopnost otevřeně diskutovat strategická rozhodnutí.

    Analytici upozorňují, že čistky mohou oslabit operační schopnosti armády a ovlivnit civilně-vojenské vztahy. V kontextu ostré rétoriky vůči Íránu a debat o možném použití jaderných zbraní vyjadřují bývalí důstojníci obavy, zda současné vedení dokáže čelit případným kontroverzním rozhodnutím prezidenta.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

