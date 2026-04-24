    Pentagon: tajemník amerického námořnictva opouští funkci

    24. dubna 2026  15:39
    Tajemník amerického námořnictva na ministerstvu obrany (US Navy Secretary) John Phelan odchází z Trumpovy administrativy.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Jeho odchod je účinný okamžitě, uvedl mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Funkci dočasně převezme dosavadní náměstek ministra námořnictva Hung Cao.

    Phelan je dalším vysoce postaveným představitelem amerického obranného aparátu, který v posledních měsících opouští funkci. Jeho odchod přichází v době napětí kolem Íránu, pokračující americké námořní blokády a zvýšené přítomnosti amerických sil v oblasti Hormuzského průlivu.

    Pentagon oficiální důvod jeho odchodu neuvedl. Podle amerických médií ale za rozhodnutím mohly stát dlouhodobé spory uvnitř vedení ministerstva obrany, zejména kvůli tempu a podobě reforem v oblasti stavby lodí.

    Phelanův odchod zapadá do širší série personálních změn v Pentagonu. V posledních měsících skončilo nebo bylo odvoláno několik vysoce postavených vojenských představitelů, včetně důstojníků spojených s vedením armády, námořnictva a letectva. Podle amerických médií ministr obrany Pete Hegseth od svého nástupu prosazuje rozsáhlejší změny ve vojenském vedení i v řízení jednotlivých složek ozbrojených sil.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

