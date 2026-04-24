Jeho odchod je účinný okamžitě, uvedl mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Funkci dočasně převezme dosavadní náměstek ministra námořnictva Hung Cao.
Phelan je dalším vysoce postaveným představitelem amerického obranného aparátu, který v posledních měsících opouští funkci. Jeho odchod přichází v době napětí kolem Íránu, pokračující americké námořní blokády a zvýšené přítomnosti amerických sil v oblasti Hormuzského průlivu.
Pentagon oficiální důvod jeho odchodu neuvedl. Podle amerických médií ale za rozhodnutím mohly stát dlouhodobé spory uvnitř vedení ministerstva obrany, zejména kvůli tempu a podobě reforem v oblasti stavby lodí.
Phelanův odchod zapadá do širší série personálních změn v Pentagonu. V posledních měsících skončilo nebo bylo odvoláno několik vysoce postavených vojenských představitelů, včetně důstojníků spojených s vedením armády, námořnictva a letectva. Podle amerických médií ministr obrany Pete Hegseth od svého nástupu prosazuje rozsáhlejší změny ve vojenském vedení i v řízení jednotlivých složek ozbrojených sil.
Zdroj: BBC (Velká Británie)