„Pozvala by si konflikt, který nejenže nechce, ale kterému by ani nedokázala čelit. Žádná země na světě se nemůže rovnat schopnostem Spojených států amerických,“ uvedl americký ministr obrany.
Zároveň uvedl, že budoucnost vztahů mezi oběma zeměmi závisí na rozhodnutích amerického prezidenta a kubánského vedení.
Hegsethova slova přicházejí poté, co server Axios informoval o údajném nákupu stovek útočných dronů z Ruska a Íránu. Kubánští představitelé tato tvrzení odmítli.
Ministr zahraničí Kuby, Bruno Rodríguez označil informace za pomluvy a kubánský prezident Miguel Díaz-Canel zdůraznil, že Kuba neplánuje žádnou agresi, zároveň však varoval, že případný útok USA by měl nevyčíslitelné následky pro regionální stabilitu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)