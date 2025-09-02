natoaktual.cz

    Vojenská přehlídka v Pekingu: demonstrace síly a setkání protizápadních lídrů

    2. září 2025  21:57
    Představitelé zemí, které spojuje odpor vůči Západu, se tento týden sejdou v Pekingu na vojenské přehlídce pořádané u příležitosti výročí konce druhé světové války.  

    Čínská armáda | foto: @China_Navy

    Akce má demonstrovat vojenskou sílu a geopolitický vliv Číny a zároveň vyjádřit podporu čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

    Pečlivě zorganizovaná přehlídka na náměstí Nebeského klidu se koná při příležitosti 80. výročí porážky Japonska ve druhé světové válce. Účast přislíbilo 26 hlav států. Vedle Ruska, Severní Koreje a Íránu budou čínské prezentace vojenské techniky sledovat i představitelé Myanmaru, Mongolska, Indonésie, Zimbabwe a několika zemí střední Asie. Jedinými zástupci ze západního světa na seznamu hostů zveřejněném čínským ministerstvem zahraničí jsou představitelé Srbska a Slovenska.

    Ruský prezident Vladimir Putin je již v Číně, kde se o víkendu zúčastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Tchien-ťinu. „Naše úzká komunikace odráží strategickou povahu rusko-čínských vztahů, které jsou na bezprecedentně vysoké úrovni,“ prohlásil Putin podle videa zveřejněného na kremelském kanálu Telegram. Současně byla podepsána nová dohoda umožňující zvýšení vývozu ruského plynu do Číny o více než 16 % ročně.

    Přehlídka kromě prezentace čínské vojenské síly ukazuje také schopnost Pekingu shromáždit vůdce nezápadních zemí. Koná se navíc jen dva měsíce po vojenské přehlídce ve Spojených státech, která se uskutečnila v polovině června při 79. narozeninách Donalda Trumpa, a nabízí tak přímé srovnání vojenských kapacit USA a Číny – s výsledkem, který hraje do karet Pekingu.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

