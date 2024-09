Pavel využil analogie k situaci v Západním Německu, které se stalo členem Aliance v roce 1955 navzdory sovětské okupaci východní části země. Pavel dodal, že úplná kontrola nad územím není nezbytná pro vstup do NATO.

Zároveň navrhl, že by se Ukrajina mohla stát členským státem s dočasnou administrativní hranicí, podobně jako tomu bylo u Západního Německa. Pavel zdůraznil, že existují jak technická, tak i právní řešení, která by umožnila integraci Ukrajiny do NATO, aniž by se tím přímo eskalovalo napětí s Ruskem.

V současné chvíli ruské jednotky okupují přibližně 20 procent ukrajinského území a přestože byl Kyjev už schopný získat zpět některé oblasti, pokrok na východě země se značně zpomalil.

Zdroj: Politico Europe(Belgie)