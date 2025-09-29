Podle jeho slov má Kyjev na podzim získat další dvě baterie. Izrael ale podobná tvrzení odmítá a trvá na tom, že žádné zbraně Ukrajině nepředal.
Letos v květnu americká média informovala o tom, že Washington požádal Izrael o navrácení zastaralého systému Patriot do Spojených států amerických k repasování. Američané tyto repasované Patrioty následně poskytli Ukrajině. Podobně už dříve zamířily na Ukrajinu desítky raket Patriot ze skladů v Izraeli, odkud putovaly přes Polsko. Plán původně zprostředkovala administrativa prezidenta Joea Bidena.
Otázka izraelských dodávek zbraní Ukrajině je dlouhodobě citlivá. Jeruzalém dlouhodobě zdůrazňuje, že se přímo do vyzbrojování Kyjeva nezapojuje, aby neohrozil své diplomatické vztahy s Ruskem a možnost provádět operace v regionu jako například v Sýrii, kde ještě nedávno měly ruské ozbrojené síly pod kontrolou syrský vzdušný prostor.
Zdroj: The Times of Israel(Izrael)