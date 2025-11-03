„Děkuji Německu a osobně spolkovému kancléři Friedrichu Merzovi za tento společný krok na ochranu lidských životů před ruským terorem,“ podotkl.
Oznámení přichází přibližně měsíc poté, co německý ministr obrany Boris Pistorius oznámil, že Berlín dodá Ukrajině dva systémy Patriot do konce roku 2025.
Ruské vzdušné útoky proti Ukrajině se od jara 2025 výrazně stupňují, a to jak v rozsahu, tak v intenzitě. Současná ruská kampaň zaměřená na energetickou infrastrukturu před zimou situaci dále zhoršuje a způsobuje rozsáhlé a opakované výpadky elektřiny.
Německo již dříve dodalo Ukrajině tři systémy Patriot. Tento krok navazuje na červencové oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o vytvoření programu PURL (Priority Ukraine Requirements List) – iniciativy podporované NATO a EU, která má členským státům umožnit urychlené nakupování amerických zbrojních systémů pro Ukrajinu.
