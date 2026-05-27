„Encykliky jsou formálně dopisy adresované katolickým biskupům, v posledních desetiletích se však staly také důležitými poselstvími papežů směrem k celé světové veřejnosti. Otázku otroctví spojil s rozvojem umělé inteligence a varoval před rizikem nové formy vykořisťování lidí – jak při vývoji technologií, tak při jejich využívání. Některé z nejsilnějších pasáží dokumentu proto upozorňují na paralely mezi historickým otroctvím a hrozbou „nového digitálního otroctví“. Podle papeže se lidstvo opět ocitá na významné morální křižovatce.
Jednou z oblastí, kterou dokument kritizuje nejostřeji, je využívání umělé inteligence ve vojenství. Podle papeže snižování lidské kontroly nad zbraněmi ještě více komplikuje možnost považovat válku za „spravedlivou“ a vytváří nebezpečí nových závodů ve zbrojení založených na umělé inteligenci.
