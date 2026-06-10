Pákistánská vláda naopak uvedla, že při operaci zabila 26 ozbrojenců.
Pákistán označil údery za reakci na nedávné teroristické útoky na svém území a uvedl, že cílem byly úkryty ozbrojených skupin u afghánsko-pákistánské hranice. K útokům došlo krátce po střetu v severozápadním Pákistánu, při němž zahynulo šest příslušníků bezpečnostních sil.
Vztahy mezi oběma zeměmi se zhoršují od začátku roku. Islámábád obviňuje Afghánistán z poskytování útočiště ozbrojencům, zatímco Tálibán tato obvinění odmítá.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)