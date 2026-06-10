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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pákistán podnikl nové útoky na Afghánistán

    10. června 2026  19:41
    Pákistán provedl letecké údery ve třech afghánských provinciích. Podle představitelů Tálibánu při útocích zahynulo nejméně 13 civilistů, včetně 11 dětí, a dalších 14 lidí utrpělo zranění.  

    Pákistánská armáda | foto: @PakistanFauj

    Pákistánská vláda naopak uvedla, že při operaci zabila 26 ozbrojenců.

    Pákistán označil údery za reakci na nedávné teroristické útoky na svém území a uvedl, že cílem byly úkryty ozbrojených skupin u afghánsko-pákistánské hranice. K útokům došlo krátce po střetu v severozápadním Pákistánu, při němž zahynulo šest příslušníků bezpečnostních sil.

    Vztahy mezi oběma zeměmi se zhoršují od začátku roku. Islámábád obviňuje Afghánistán z poskytování útočiště ozbrojencům, zatímco Tálibán tato obvinění odmítá.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

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