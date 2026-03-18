Organizace spojených národů vyzvala k rychlému vyšetření incidentu. Pákistán popřel, že by na objekt zaútočil úmyslně, a uvedl, že zásah byl přesně zaměřen na vojenské instalace a infrastrukturu podporující teroristy.
Přeshraniční konflikt znovu eskaloval minulý měsíc poté, co Pákistán obvinil Afghánistán z ukrývání ozbrojenců, kteří podnikli útoky na jeho území. Kábul tato obvinění odmítl.
V rehabilitačním centru se v době útoku léčilo přibližně 2 000 lidí, uvedli představitelé zařízení, kteří se obávají, že počet obětí může dosáhnout několika stovek. Oblast, kde k útoku došlo, bývala dříve americkou vojenskou základnou a byla známá jako místo, kde se shromažďovali uživatelé drog. Po návratu Tálibánu k moci v srpnu 2021 byl areál přeměněn na rehabilitační centrum, kam byli soustřeďováni uživatelé drog z celého hlavního města.
Zdroj: BBC (Velká Británie)