natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Pákistánský nálet na kábulské centrum pro drogově závislé zabil nejméně 100 lidí

    18. března 2026  9:59
    Více než 100 lidí zahynulo při pákistánském leteckém útoku na centrum pro léčbu drogové závislosti v afghánském hlavním městě Kábulu.  

    Pákistánská armáda | foto: @PakistanFauj

    Organizace spojených národů vyzvala k rychlému vyšetření incidentu. Pákistán popřel, že by na objekt zaútočil úmyslně, a uvedl, že zásah byl přesně zaměřen na vojenské instalace a infrastrukturu podporující teroristy.

    Přeshraniční konflikt znovu eskaloval minulý měsíc poté, co Pákistán obvinil Afghánistán z ukrývání ozbrojenců, kteří podnikli útoky na jeho území. Kábul tato obvinění odmítl.

    V rehabilitačním centru se v době útoku léčilo přibližně 2 000 lidí, uvedli představitelé zařízení, kteří se obávají, že počet obětí může dosáhnout několika stovek. Oblast, kde k útoku došlo, bývala dříve americkou vojenskou základnou a byla známá jako místo, kde se shromažďovali uživatelé drog. Po návratu Tálibánu k moci v srpnu 2021 byl areál přeměněn na rehabilitační centrum, kam byli soustřeďováni uživatelé drog z celého hlavního města.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media