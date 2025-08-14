Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Pákistán zřídí raketové vojsko pro konvenční konflikt s Indií

14. srpna 2025
Pákistán vytvoří novou složku armády, která bude dohlížet na raketové schopnosti v případě konvenční války.  

Letoun J-10 pákistánského letectva | foto: @PakPMO

 Oznámil to pákistánský premiér Šahbáz Šaríf při slavnostním ceremoniálu v Islámábádu k připomínce květnového konfliktu s Indií, nejhoršího za poslední desetiletí. Nové armádní raketové síly mají být vybaveny moderními technologiemi.

„Tato síla, schopná zasáhnout nepřítele ze všech stran, se stane dalším milníkem při dalším posilování naší konvenční válečné kapacity,“ uvedl Šaríf.

Jednotka bude mít vlastní velení zodpovědné za řízení a nasazení raket. Jejím hlavním účelem je posílit konvenční vojenskou kapacitu proti Indii. Mezi oběma zeměmi panujee napětí již od rozdělení Britské Indie v roce 1947. Obě jaderné mocnosti v posledních letech modernizují své armády.

Nedávný konflikt v květnu zahrnoval použití raket, dronů i stíhacích letounů a skončil příměřím zprostředkovaným americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Zdroj: Reuters(USA)

natoaktual.cz

