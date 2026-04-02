    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Buduje Pákistán nárazníkovou zónu v Afghánistánu?

    2. dubna 2026  16:14
    Napětí na hranici mezi Afghánistánem a Pákistánem roste kvůli pokračujícím bojům a obviněním, že Islámábád vytváří bezpečnostní zónu na afghánském území.  

    Pákistánská armáda | foto: @PakistanFauj

    Pákistánské síly zesilují letecké a dělostřelecké útoky na území Afghánistánu navzdory výzvám místních Paštunů k příměří.

    Pákistán tvrdí, že zasahuje proti militantní skupině Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), kterou obviňuje z útoků na svém území a z podpory ze strany afghánského Tálibánu. Ten tato obvinění odmítá. Boje probíhají od roku 2025 a zahrnovaly i útoky na Kábul, přičemž předchozí mírová jednání nepřinesla trvalé řešení.

    Z afghánských pohraničních oblastí přicházejí zprávy o civilních obětech, nedostatku základních potřeb a izolaci regionů. Média hovoří o možné nárazníkové zóně až 32 kilometrů hluboko na afghánském území, což však nelze nezávisle potvrdit. Pákistán tuto zónu oficiálně nepotvrdil a označuje své kroky za dočasná bezpečnostní opatření.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

