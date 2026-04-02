Pákistánské síly zesilují letecké a dělostřelecké útoky na území Afghánistánu navzdory výzvám místních Paštunů k příměří.
Pákistán tvrdí, že zasahuje proti militantní skupině Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), kterou obviňuje z útoků na svém území a z podpory ze strany afghánského Tálibánu. Ten tato obvinění odmítá. Boje probíhají od roku 2025 a zahrnovaly i útoky na Kábul, přičemž předchozí mírová jednání nepřinesla trvalé řešení.
Z afghánských pohraničních oblastí přicházejí zprávy o civilních obětech, nedostatku základních potřeb a izolaci regionů. Média hovoří o možné nárazníkové zóně až 32 kilometrů hluboko na afghánském území, což však nelze nezávisle potvrdit. Pákistán tuto zónu oficiálně nepotvrdil a označuje své kroky za dočasná bezpečnostní opatření.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)