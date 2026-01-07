natoaktual.cz

    7. ledna 2026  16:40
    Pákistánská armáda varuje, že Afghánistán se pod vládou Tálibánu mění v centrum teroristů a nestátních aktérů.  

    Ilustrační foto. | foto: natoaktual.cz

    Její mluvčí, generál Ahmad Šaríf Čaudhrí, na úterní tiskové konferenci v Islámábádu obvinil Kábul, že poskytuje zázemí al-Káidě, Islámskému státu i pákistánskému Tálibánu (TTP).

    Čaudhrí bez předložení důkazů tvrdil, že do Afghánistánu nedávno přišlo asi 2 500 zahraničních bojovníků ze Sýrie po svržení Bašára Asada, které ukončilo tamní dlouhou občanskou válku. „Tito teroristé nejsou ani Pákistánci, ani afghánští občané a patří k jiným národnostem,“ uvedl Čaudhrí a dodal, že opětovný výskyt mezinárodních militantních skupin by mohl představovat bezpečnostní rizika i za hranicemi sousedního Afghánistánu.

    Varování zaznělo krátce po společné výzvě Pákistánu a Číny k viditelným a ověřitelným krokům proti skupinám operujícím z afghánského území. Vztahy obou sousedů se zhoršují: v říjnu 2025 Pákistán udeřil na domnělé úkryty TTP v Afghánistánu, Kábul odpověděl útoky na pákistánská stanoviště a příměří pak zprostředkoval Katar.

    Zdroj: ABC News (USA)

    dkr; natoaktual.cz

