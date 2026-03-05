Afghánská vláda tato tvrzení odmítla a uvedla, že její síly odrazily pákistánské útoky a zabily čtyři pákistánské vojáky.
Podle OSN si násilí od čtvrtka vyžádalo 42 civilních obětí a 104 zraněných a přibližně 20 000 rodin bylo nuceno opustit své domovy. Konflikt začal poté, co jednotky Talibanu zahájily příhraniční ofenzivu v reakci na pákistánské letecké údery.
Pákistán obviňuje Afghánistán z poskytování útočiště militantům ze skupiny Tehreek-e-Taliban Pakistan, což Kábul odmítá. Obě strany uvádějí rozdílné údaje o ztrátách, které nelze nezávisle ověřit.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)