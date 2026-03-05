natoaktual.cz

    Pákistán tvrdí, že zabil desítky vojáků afghánského Tálibánu

    5. března 2026  7:59
    Boje na hranici mezi Pákistánem a Afghánistánem pokračují pátým dnem. Pákistán uvedl, že jeho vojenské pozice byly napadeny jednotkami afghánského Tálibánu, což vyvolalo střety, při nichž mělo být zabito 67 afghánských vojáků a jeden pákistánský voják.  

    Pákistánská armáda | foto: @PakistanFauj

    Afghánská vláda tato tvrzení odmítla a uvedla, že její síly odrazily pákistánské útoky a zabily čtyři pákistánské vojáky.

    Podle OSN si násilí od čtvrtka vyžádalo 42 civilních obětí a 104 zraněných a přibližně 20 000 rodin bylo nuceno opustit své domovy. Konflikt začal poté, co jednotky Talibanu zahájily příhraniční ofenzivu v reakci na pákistánské letecké údery.

    Pákistán obviňuje Afghánistán z poskytování útočiště militantům ze skupiny Tehreek-e-Taliban Pakistan, což Kábul odmítá. Obě strany uvádějí rozdílné údaje o ztrátách, které nelze nezávisle ověřit.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

