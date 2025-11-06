Další kolo jednání o příměří mezi Pákistánem a kábulským režimem se má uskutečnit 6. listopadu v Istanbulu. Po intenzivních pohraničních střetech z minulého měsíce se obě strany snaží dosáhnout trvalé mírové dohody.
Konflikt s mnoha mrtvými vypukl poté, co Tálibán obvinil Pákistán z bombardování několika cílů, včetně oblastí poblíž Kábulu, po sérii výbuchů v afghánském hlavním městě 9. října. V bojích mezi pákistánskou armádou a jednotkami Tálibánu zahynulo více než 70 lidí a stovky dalších byly zraněny, než se podařilo za zprostředkování Turecka a Kataru dosáhnout příměří.
Vztahy mezi oběma bývalými spojenci, kteří sdílejí více než 2 600 kilometrů dlouhou hranici, se v posledních letech výrazně zhoršily. Islámábád obviňuje Kábul z poskytování útočiště militantní skupině Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), zatímco afghánský Tálibán tato obvinění odmítá.
Hranice mezi oběma státy je již přes dva týdny uzavřena a otevírá se pouze kvůli deportacím afghánských migrantů – podle úřadů Tálibánu bylo o víkendu přes hraniční přechod Spin Boldak do provincie Kandahár navráceno zhruba 8 000 lidí.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)