Turecké ministerstvo zahraničí oznámilo, že další kolo jednání se uskuteční opět v Istanbulu v nadcházejících dnech.
Mluvčí Talibanu Zabihullah Mujahid potvrdil ukončení posledního kola jednání a uvedl, že Kábul usiluje o dobré vztahy s Pákistánem založené na vzájemném respektu a nevměšování. Pákistánská vláda se k výsledkům rozhovorů zatím nevyjádřila.
K dohodě o příměří došlo po prudké eskalaci násilí, při němž zemřely desítky lidí. Pákistán tehdy provedl letecké údery na afghánském území s cílem zasáhnout pákistánské militanty z hnutí Tálibán. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánské úřady z poskytování útočiště ozbrojené skupině Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kterou viní z přeshraničních útoků. Kábul tato obvinění odmítá a označuje pákistánské nálety za porušení své suverenity.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)