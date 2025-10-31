natoaktual.cz

    31. října 2025  16:08
    Pákistán a Afghánistán se po mírových rozhovorech v Istanbulu dohodly na prodloužení příměří, které následuje po nejkrvavějších pohraničních střetech za poslední roky.  

    Nejvyšší vůdce Talibanu Hajbatulláh Achúndzáda a hlavní soudce „Islámského emirátu Afghánistán“ Abdul Hakím Hakkání | foto: natoaktual.cz

    Turecké ministerstvo zahraničí oznámilo, že další kolo jednání se uskuteční opět v Istanbulu v nadcházejících dnech.

    Mluvčí Talibanu Zabihullah Mujahid potvrdil ukončení posledního kola jednání a uvedl, že Kábul usiluje o dobré vztahy s Pákistánem založené na vzájemném respektu a nevměšování. Pákistánská vláda se k výsledkům rozhovorů zatím nevyjádřila.

    K dohodě o příměří došlo po prudké eskalaci násilí, při němž zemřely desítky lidí. Pákistán tehdy provedl letecké údery na afghánském území s cílem zasáhnout pákistánské militanty z hnutí Tálibán. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánské úřady z poskytování útočiště ozbrojené skupině Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kterou viní z přeshraničních útoků. Kábul tato obvinění odmítá a označuje pákistánské nálety za porušení své suverenity.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

