Afghánská vláda Tálibánu odsoudila tento „zbabělý čin“ a označila ho za „zločin a zvěrstvo“. Podle tálibánských úředníků nejméně sto lidí bylo zabito nebo zraněno.
Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár potvrdil, že bylo zabito 29 ozbrojenců ve svých úkrytech. Údery byly odpovědí na „nedávné teroristické útoky proti nevinným lidem“.
Pákistán dlouhodobě obviňuje Afghánistán z ukrývání teroristů, kteří páchají útoky na pákistánské půdě – Tálibán toto nařčení odmítá. Afghánistán naopak obviňuje Pákistán z nevyprovokovaných útoků na afghánské občany – Pákistán odporuje tím, že své údery zaměřuje pouze na ozbrojence.
Zdroj: BBC (Velká Británie)