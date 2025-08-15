Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Pákistán zadržuje Afghánce čekající na přesídlení do Německa

Pákistánské úřady v Islámábádu od roku 2023 masově zadržují afghánské uprchlíky.  

ilustrační foto. | foto: DVIDS

 Podle pákistánské policie jsou v rámci nové vlny deportací mezi zadrženými i registrovaní Afghánci čekající na již schválené přesídlení do Německa v rámci německých programů určených pro osoby prchající před Tálibánem.

Po stažení německých vojáků z Afghánistánu v roce 2021 Německo slíbilo poskytnout útočiště místním pracovníkům, kteří jim pomáhali. V Pákistánu se nyní nachází zhruba 2 400 Afghánců, kteří do země uprchli před Tálibánem a kteří doufají v odchod do Německa. Mezi nimi je podle německého ministerstva vnitra asi 350 bývalých místních zaměstnanců německých institucí a jejich rodin.

Někteří ze zadržených již byli odvezeni do pohraničních oblastí či přímo navráceni zpět do Afghánistánu. Navráceným Afgháncům hrozí vážné nebezpečí ze strany Tálibánu. „Německé velvyslanectví v Islámábádu zjevně nedokáže tyto lidi účinně chránit,“ uvedla organizace Kabul Luftbrücke. Cílem Pákistánu je vyhostit až 3 miliony Afghánců.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt potvrdil, že situaci pečlivě sledují. Organizace na ochranu práv a německé opoziční strany vyzývají k okamžitému vydání víz do Německa.

