Podle pákistánské policie jsou v rámci nové vlny deportací mezi zadrženými i registrovaní Afghánci čekající na již schválené přesídlení do Německa v rámci německých programů určených pro osoby prchající před Tálibánem.
Po stažení německých vojáků z Afghánistánu v roce 2021 Německo slíbilo poskytnout útočiště místním pracovníkům, kteří jim pomáhali. V Pákistánu se nyní nachází zhruba 2 400 Afghánců, kteří do země uprchli před Tálibánem a kteří doufají v odchod do Německa. Mezi nimi je podle německého ministerstva vnitra asi 350 bývalých místních zaměstnanců německých institucí a jejich rodin.
Někteří ze zadržených již byli odvezeni do pohraničních oblastí či přímo navráceni zpět do Afghánistánu. Navráceným Afgháncům hrozí vážné nebezpečí ze strany Tálibánu. „Německé velvyslanectví v Islámábádu zjevně nedokáže tyto lidi účinně chránit,“ uvedla organizace Kabul Luftbrücke. Cílem Pákistánu je vyhostit až 3 miliony Afghánců.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt potvrdil, že situaci pečlivě sledují. Organizace na ochranu práv a německé opoziční strany vyzývají k okamžitému vydání víz do Německa.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)