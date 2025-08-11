Děje se tak hlavně kvůli úbytku mužů v branném věku. Podle zprávy ministerstva obrany chybí armádě asi 50 000 vojáků, z toho 21 000 poddůstojníků, což později může vést k operačním problémům.
Počet dvacetiletých mužů klesl od roku 2019 o 30 % na 230 000. Země má nejnižší porodnost na světě (0,75 dítěte na ženu v roce 2024) a její populace má do roku 2072 klesnout z vrcholu 51,8 milionu na 36,2 milionu. Vojenská služba se od konce korejské války zkrátila z původních 36 měsíců díky technologickému pokroku, spolupráci s USA a rozvoji obranného průmyslu.
Jižní Korea má nyní asi 450 000 vojáků oproti 1,2 milionu v Severní Koreji. Rozpočet na obranu přesahuje 61 bilionů wonů, což je více než odhadovaná velikost ekonomiky severního souseda.
Zdroj: The Guardian(Velká Británie)