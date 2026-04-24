natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Gáspár Orbán, syn maďarského premiéra, odchází z armády

    24. dubna 2026  15:42
    Gáspár Orbán, syn maďarského premiéra Viktora Orbána, odchází z maďarských obranných sil.  

    Maďarský premiér Viktor Orbán. | foto: NATO Photos

    Podle serveru 444.hu tuto informaci potvrdilo i maďarské ministerstvo obrany. Orbán, který sloužil v hodnosti kapitána, měl žádost o odchod z armády podat už v září 2025 a z ozbrojených sil má odejít po vzájemné dohodě v nejbližších dnech.

    Gáspár Orbán do maďarských obranných sil vstoupil v roce 2019 a v roce 2020 absolvoval devítiměsíční výcvikový kurz na elitní Královské vojenské akademii Sandhurst ve Velké Británii. V posledních letech se jeho jméno objevovalo také v souvislosti s plánovanou maďarskou vojenskou misí v Čadu.

    Podle dřívějších zjištění investigativních médií měl Gáspár Orbán v přípravách africké mise určitou roli, což maďarská vláda po zveřejnění informací připustila. Kontroverzi později posílilo tvrzení kapitána Szilvesztera Pálinkáse, podle něhož se Gáspár Orbán na plánování mise významně podílel a měl hovořit i o velmi vysokém riziku ztrát. Pálinkás zároveň uvedl, že Orbán spojoval svůj zájem o Afriku s náboženskou motivací a pomocí tamním křesťanům.

    Tato tvrzení ale Gáspár Orbán i maďarský ministr obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky odmítli. Podle ministra se mise v Čadu navzdory parlamentnímu schválení fakticky neuskutečnila.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

