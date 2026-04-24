Podle serveru 444.hu tuto informaci potvrdilo i maďarské ministerstvo obrany. Orbán, který sloužil v hodnosti kapitána, měl žádost o odchod z armády podat už v září 2025 a z ozbrojených sil má odejít po vzájemné dohodě v nejbližších dnech.
Gáspár Orbán do maďarských obranných sil vstoupil v roce 2019 a v roce 2020 absolvoval devítiměsíční výcvikový kurz na elitní Královské vojenské akademii Sandhurst ve Velké Británii. V posledních letech se jeho jméno objevovalo také v souvislosti s plánovanou maďarskou vojenskou misí v Čadu.
Podle dřívějších zjištění investigativních médií měl Gáspár Orbán v přípravách africké mise určitou roli, což maďarská vláda po zveřejnění informací připustila. Kontroverzi později posílilo tvrzení kapitána Szilvesztera Pálinkáse, podle něhož se Gáspár Orbán na plánování mise významně podílel a měl hovořit i o velmi vysokém riziku ztrát. Pálinkás zároveň uvedl, že Orbán spojoval svůj zájem o Afriku s náboženskou motivací a pomocí tamním křesťanům.
Tato tvrzení ale Gáspár Orbán i maďarský ministr obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky odmítli. Podle ministra se mise v Čadu navzdory parlamentnímu schválení fakticky neuskutečnila.
