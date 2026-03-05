Výkonný ředitel Sam Altman uvedl, že nová verze smlouvy výslovně zakazuje využití systémů OpenAI ke sledování amerických občanů. Změny přicházejí po kritice dohody, která vznikla po sporu mezi firmou Anthropic a Pentagonem kvůli obavám z využití jejího modelu Claude pro masový dohled a autonomní zbraňové systémy.
OpenAI původně tvrdila, že její dohoda obsahuje přísnější ochranná opatření než předchozí kontrakty pro nasazení umělé inteligence v armádě. Altman však připustil, že firma postupovala příliš rychle a komunikace byla nedostatečná. Kritika dohody vyvolala také negativní reakci uživatelů: počet odinstalací aplikace ChatGPT podle analytické společnosti Sensor Tower vzrostl přibližně o 200 %.
Umělá inteligence se v armádě využívá například při zpracování velkého množství dat nebo logistice. Technologie americké firmy Palantir, používané například v některých zemích Severoatlantické aliance či na Ukrajině, spojují informace ze satelitů a zpravodajských a jiných zdrojů, které následně analyzují komerční AI systémy. Zástupci NATO zdůrazňují, že při rozhodování zůstává vždy zapojen lidský dohled.
Zdroj: BBC (Velká Británie)