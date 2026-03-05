natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    OpenAI po kritice mění dohodu s americkou armádou

    5. března 2026  8:07
    Společnost OpenAI upravila dohodu s americkým ministerstvem obrany o využívání její umělé inteligence v utajovaných vojenských operacích.  

    Verbování ruských agentů pro sabotáže v Evropě přes síť Telegram. Ilustrační snímek. | foto: natoaktual.cz

    Výkonný ředitel Sam Altman uvedl, že nová verze smlouvy výslovně zakazuje využití systémů OpenAI ke sledování amerických občanů. Změny přicházejí po kritice dohody, která vznikla po sporu mezi firmou Anthropic a Pentagonem kvůli obavám z využití jejího modelu Claude pro masový dohled a autonomní zbraňové systémy.

    OpenAI původně tvrdila, že její dohoda obsahuje přísnější ochranná opatření než předchozí kontrakty pro nasazení umělé inteligence v armádě. Altman však připustil, že firma postupovala příliš rychle a komunikace byla nedostatečná. Kritika dohody vyvolala také negativní reakci uživatelů: počet odinstalací aplikace ChatGPT podle analytické společnosti Sensor Tower vzrostl přibližně o 200 %.

    Umělá inteligence se v armádě využívá například při zpracování velkého množství dat nebo logistice. Technologie americké firmy Palantir, používané například v některých zemích Severoatlantické aliance či na Ukrajině, spojují informace ze satelitů a zpravodajských a jiných zdrojů, které následně analyzují komerční AI systémy. Zástupci NATO zdůrazňují, že při rozhodování zůstává vždy zapojen lidský dohled.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media