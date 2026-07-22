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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nejnovější agent AI unikl kontrolám a naboural se do technologické firmy

    22. července 2026  22:02
    Společnost OpenAI, tvůrce ChatGPT, oznámila, že testovaný software umělé inteligence (AI) prolomil bezpečnostní opatření, připojil se k internetu a naboural se do jiné technologické firmy, aby získal odpovědi na otázky prověřující jeho kybernetické schopnosti.  

    Umělá inteligence a další převratné technologie změní společnost, bezpečnostní prostředí i podobu konfliktů. Ilustrační snímek | foto: U.S. Marine Corps

    Tento bezpečnostní incident přichází po měsících hektického úsilí v technologickém sektoru i ve vládách po celém světě, které reagují na nástup modelů AI schopných odhalovat bezpečnostní trhliny v softwaru.

    Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně uvalila na společnost OpenAI a jejího rivala Anthropic, tvůrce chatbota Claude, omezení, aby zabránila zneužití jejich technologií protivníky Spojených států amerických.

    „Považujeme tuto událost za nevídaný kybernetický incident, do něhož byly zapojeny nejmodernější schopnosti v oblasti kybernetiky,“ uvedla společnost OpenAI na svém blogu.

    Společnost nyní spolupracuje s vývojářskou platformou Hugging Face, na kterou systém od OpenAI zaútočil, aby zjistila úplný rozsah dopadů tohoto útoku. Při útoku systém úspěšně získal přístup k některým interním datasetům a přihlašovacím údajům, zda však byla zasažena i data zákazníků, zůstává zatím nejasné.

    Zdroj: The Washington Post (USA)

    rku; natoaktual.cz

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