Tento bezpečnostní incident přichází po měsících hektického úsilí v technologickém sektoru i ve vládách po celém světě, které reagují na nástup modelů AI schopných odhalovat bezpečnostní trhliny v softwaru.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně uvalila na společnost OpenAI a jejího rivala Anthropic, tvůrce chatbota Claude, omezení, aby zabránila zneužití jejich technologií protivníky Spojených států amerických.
„Považujeme tuto událost za nevídaný kybernetický incident, do něhož byly zapojeny nejmodernější schopnosti v oblasti kybernetiky,“ uvedla společnost OpenAI na svém blogu.
Společnost nyní spolupracuje s vývojářskou platformou Hugging Face, na kterou systém od OpenAI zaútočil, aby zjistila úplný rozsah dopadů tohoto útoku. Při útoku systém úspěšně získal přístup k některým interním datasetům a přihlašovacím údajům, zda však byla zasažena i data zákazníků, zůstává zatím nejasné.
Zdroj: The Washington Post (USA)