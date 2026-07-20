Útoky na jihoukrajinské přístavy, jimiž proudí obilí a další kritický náklad, v posledních týdnech zesílily; při dalších ruských úderech na Oděsu a Mykolajiv zemřeli čtyři lidé.
Zdroj: TVP World (Polsko)
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Útoky na jihoukrajinské přístavy, jimiž proudí obilí a další kritický náklad, v posledních týdnech zesílily; při dalších ruských úderech na Oděsu a Mykolajiv zemřeli čtyři lidé.
Zdroj: TVP World (Polsko)
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