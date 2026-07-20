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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Ruský útok na nákladní loď u Oděsy zabil deset lidí

    20. července 2026  16:20
    Ruský útok na nákladní loď u ukrajinské Oděsy si podle ukrajinských úřadů vyžádal deset obětí. Plavidlo plující pod vlajkou Guiney-Bissau vezlo kukuřici. Na palubě bylo 17 námořníků z Indie a Sýrie a jeden Ukrajinec.  

    Jeden ze symbolů ukrajinské Oděsy, pomník někdejšího guvernéra - vévody de Richelieu, obyvatelé města obklopili pytli s pískem, aby ho ochránili před zničením ruskými okupanty. | foto: @DefenceU

    Útoky na jihoukrajinské přístavy, jimiž proudí obilí a další kritický náklad, v posledních týdnech zesílily; při dalších ruských úderech na Oděsu a Mykolajiv zemřeli čtyři lidé.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    dkr; natoaktual.cz

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