natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Odchod USA z NATO by byl podle senátora Kainea „národní sabotáž“

    9. dubna 2026  21:13
    Senátor Spojených států za Demokratickou stranu Tim Kaine varuje, že odchod USA ze Severoatlantická aliance by znamenal národní sabotáž. Připomněl zákon z roku 2024, který vznikl i ve spolupráci s Marcem Rubiem, současným americkým ministrem zahraničí, a zakazuje prezidentovi jednostranně Alianci opustit bez souhlasu Kongresu.  

    Demokratický senátor Tim Kaine | foto: @SenTimKaine

    Tento krok podle něj odráží dlouhodobý konsenzus obou politických stran o významu NATO pro bezpečnost a demokracii.

    Podle Kainea je tento konsenzus ohrožen přístupem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Alianci označil za papírového tygra a opakovaně zvažuje odchod USA. Kritizuje ji také za nedostatečnou podporu ve válce s Íránem, kterou však podle Kainea zahájil bez konzultace s Kongresem. Členské státy NATO se podle Kainea do konfliktu nezapojily mimo jiné proto, že s nimi nebyl konzultován.

    Senátor zdůrazňuje, že NATO přináší USA zásadní bezpečnostní i strategické výhody, včetně přístupu k zahraničním základnám a posilování globálního vlivu. Aliance podle něj také podporuje ekonomickou prosperitu a sdružuje státy tvořící významnou část světové ekonomiky. Odchod by podle Kainea oslabil mezinárodní řád a vytvořil prostor pro mocnosti jako Rusko a Čína.

    Zdroj: Time (USA)

    vst; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media