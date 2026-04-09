Tento krok podle něj odráží dlouhodobý konsenzus obou politických stran o významu NATO pro bezpečnost a demokracii.
Podle Kainea je tento konsenzus ohrožen přístupem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Alianci označil za papírového tygra a opakovaně zvažuje odchod USA. Kritizuje ji také za nedostatečnou podporu ve válce s Íránem, kterou však podle Kainea zahájil bez konzultace s Kongresem. Členské státy NATO se podle Kainea do konfliktu nezapojily mimo jiné proto, že s nimi nebyl konzultován.
Senátor zdůrazňuje, že NATO přináší USA zásadní bezpečnostní i strategické výhody, včetně přístupu k zahraničním základnám a posilování globálního vlivu. Aliance podle něj také podporuje ekonomickou prosperitu a sdružuje státy tvořící významnou část světové ekonomiky. Odchod by podle Kainea oslabil mezinárodní řád a vytvořil prostor pro mocnosti jako Rusko a Čína.
Zdroj: Time (USA)