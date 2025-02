15:50

Bývalá kanadská místopředsedkyně vlády a kandidátka na šéfku Liberální strany Chrystia Freeland představila ambiciózní plán na zvýšení obranných výdajů Kanady na 2 % HDP do roku 2027. Její plán by tak splnil závazek Severoatlantické aliance o pět let dříve, než je uvedeno v současném vládním plánu.