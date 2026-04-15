natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Nový předseda slovinského parlamentu prosazuje referendum o vystoupení z NATO

    15. dubna 2026  13:15
    Nově zvolený předseda slovinského parlamentu Zoran Stevanovic, známý svými nacionalistickými názory, prohlásil, že chce uspořádat referendum o možném vystoupení země ze Severoatlantické aliance. Podle něj by Slovinsko mělo prosazovat nezávislejší a suverénnější zahraniční politiku.  

    Severoatlantická aliance | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Stevanović ze Strany pravdy, která se vymezuje proti establishmentu, byl zvolen poté, co liberální strany v březnu nedokázaly získat parlamentní většinu. Tím se otevřela cesta pravicovým a menším stranám, včetně Strany pravdy, aby se spojily a zvolily ho do čela parlamentu.

    „Rád bych stavěl mosty a dobře spolupracoval se všemi zeměmi bez ohledu na zeď, která byla postavena mezi Západem a Východem,“ řekl. Jeho výroky přicházejí v době, kdy Severoatlantickou alianci kritizuje i prezident Donald Trump, který v posledních týdnech naznačil, že by Spojené státy mohly NATO opustit.

    Zdroj: TVP World (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media