Stevanović ze Strany pravdy, která se vymezuje proti establishmentu, byl zvolen poté, co liberální strany v březnu nedokázaly získat parlamentní většinu. Tím se otevřela cesta pravicovým a menším stranám, včetně Strany pravdy, aby se spojily a zvolily ho do čela parlamentu.
„Rád bych stavěl mosty a dobře spolupracoval se všemi zeměmi bez ohledu na zeď, která byla postavena mezi Západem a Východem,“ řekl. Jeho výroky přicházejí v době, kdy Severoatlantickou alianci kritizuje i prezident Donald Trump, který v posledních týdnech naznačil, že by Spojené státy mohly NATO opustit.
Zdroj: TVP World (USA)