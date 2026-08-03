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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Norsko, USA a NATO posilují vojenskou a bezpečnostní spolupráci v Arktidě

    3. srpna 2026  16:35
    Spojené státy americké, Norsko a Severoatlantická aliance v posledních týdnech výrazně zintenzivňují své bezpečnostní aktivity v oblasti Severního Atlantiku a Arktidy.  

    Alianční námořní síly. | foto: NATO photo courtesy of HQ MARCOM

    V reakci na rostoucí vojenskou přítomnost Ruska, zvýšený zájem Číny a dopady klimatických změn prohlubují spojenci spolupráci. Mezi hlavní pilíře patří společná cvičení pobřežních stráží, testování bezpilotních prostředků v náročných podmínkách a zapojení nových aliančních iniciativ zaměřených na ochranu strategických námořních tras.

    V rámci cvičení Arctic Cohesion 2026 absolvovaly posádky americké a norské pobřežní stráže týdenní výcvik zaměřený na koordinaci záchranných operací a námořní bezpečnosti. Paralelně s tím námořnictva obou zemí testovala po dobu tří týdnů v severním Norsku bezpilotní hladinová i podmořská plavidla v rámci širšího aliančního rámce Arctic Sentry. Tento program společně s nově zřízenou skupinou Task Force X-Arctic a iniciativou Forward Land Forces Finland propojuje autonomní technologie s cílem zlepšit monitorování arktické oblasti.

    Vstup Finska a Švédska do Aliance zásadně proměnil bezpečnostní architekturu regionu, neboť sedm z osmi arktických států je nyní členy NATO. Norsko v tomto konceptu působí jako klíčový uzel pro alianční operace na dalekém severu. Zajištění svobody plavby a ochrana infrastruktury na mořském dně se tak stávají prioritou kolektivního odstrašení v oblasti, která se postupně mění v jednu z klíčových zón strategického zájmu Západu.

    Zdroj: High North News (Norsko)

    maj; natoaktual.cz

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