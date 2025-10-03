Cílem je posílit ukrajinské ozbrojené síly prostřednictvím výcviku a vybavení, na němž se podílejí severské a pobaltské země, společně s Polskem. Na základně již cvičí několik stovek ukrajinských vojáků pod vedením norských a estonských instruktorů. V budoucnu zde projdou výcvikem až tisíce vojáků.
Norsko dosud vyčlenilo na Operation Legio 10 miliard norských korun (asi 860 milionů eur), které pokrývají vybavení, výstavbu tábora i samotný výcvik. Přispívají i další severské a pobaltské země. Iniciativa není jednostranná, podílející se země mohou čerpat ze zkušeností ukrajinských vojáků.
Zdroj: Notes from Poland(Polsko)