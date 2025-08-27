Uvedl to norský premiér Jonas Gahr Støre při společné tiskové konferenci s prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ukrajina podle něj brání zásadní evropský princip, když odmítá přijmout obsazení svého území Ruskem.
Už o víkendu Norsko přislíbilo přibližně sedm miliard norských korun (593 milionů eur) na systémy protivzdušné obrany. Spolu s Německem financuje dvě americké baterie Patriot a Oslo také pomůže zajistit radar pro ukrajinskou obranu.
Kyjev v posledních dnech navštívila řada západních představitelů. Kanadský premiér Mark Carney oznámil pomoc ve výši 2 miliardy kanadských dolarů, generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přijel v pátek a v pondělí dorazil i německý vicekancléř Lars Klingbeil. Podle analytiků mezitím Moskva sází na to, že vytrvalostí oslabí západní odhodlání.
Zdroj: Euronews(Francie)