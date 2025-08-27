natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Norsko slíbilo další podporu Ukrajině i v příštím roce

    27. srpna 2025  13:35
    Norsko bude pokračovat jak ve vojenské, tak civilní podpoře Ukrajiny i v roce 2026.  

    ilustrační foto. | foto: @DefenceU

     Uvedl to norský premiér Jonas Gahr Støre při společné tiskové konferenci s prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ukrajina podle něj brání zásadní evropský princip, když odmítá přijmout obsazení svého území Ruskem.

    Už o víkendu Norsko přislíbilo přibližně sedm miliard norských korun (593 milionů eur) na systémy protivzdušné obrany. Spolu s Německem financuje dvě americké baterie Patriot a Oslo také pomůže zajistit radar pro ukrajinskou obranu.

    Kyjev v posledních dnech navštívila řada západních představitelů. Kanadský premiér Mark Carney oznámil pomoc ve výši 2 miliardy kanadských dolarů, generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přijel v pátek a v pondělí dorazil i německý vicekancléř Lars Klingbeil. Podle analytiků mezitím Moskva sází na to, že vytrvalostí oslabí západní odhodlání.

    Zdroj: Euronews(Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media